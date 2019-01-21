Оккупанты в Донбассе захватили в плен бойца ВСУ

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В 58-й отдельной мотопехотной бригаде (58 ОМПБР) оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ подтвердили факт исчезновения бойца Станислава Панченко и обнародовали заявление о психологическом и физическом давлении на него со стороны оккупантов, захвативших его в плен. Об этом говорится на странице Facebook бригады.

"Панченко Станислав Мирославович действительно боец ​​58 ОМПБР. Мы акцентируем внимание на том, что, скорее всего, сказанные им слова на видео являются результатом психологического или даже физического давления путем "обработки" военнослужащего. Подтверждением этого является то, что видеообращение опубликовали лишь на третий день после исчезновения военнослужащего. Фактически этого достаточно для проведения "разъяснительной" работы. Известно, что все информационные материалы пророссийских наемников являются ничем иным, как элементом информационной войн"», - говорится в сообщении.

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В 58 ОМПБР также заявили, каждый воин является членом большой военной семьи, поэтому судьба собрата для всех очень важна, передает Укринформ.

"Сегодня, 21 января, пропагандисты и представители спецслужб РФ, работающих на временно оккупированных территориях Украины, опубликовали видео допроса нашего военнослужащего и начали распространять его на своих пропагандистских ресурсах. Из видео понятно, что Станислава "готовили" к этой записи. Но мы верим, что несмотря на определенные трудности в жизни Станислава Панченко, военнослужащий вернется домой. Мы никогда не отказываемся от своих военнослужащих", - заявили в бригаде.