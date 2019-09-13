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Оккупанты в Крыму готовят детей к службе в армии РФ - фото

Оккупанты в Крыму готовят детей к службе в армии РФ - фото - Фото
Фото: ЕРА
13.09.2019, 12:14

Пресс-служба прокуратуры АР Крым заявляет, что оккупационная администрация Крыма нарушает нормы международного гуманитарного права

Оккупационная администрация Крыма вопреки нормам международного гуманитарного права готовит детей к службе в вооруженных силах России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"Подготовка детей происходит по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях", - говорится в заявлении пресс-службы. 

"Детей и молодежь учат основам военных наук, пользованию огнестрельным оружием, что непосредственно оказывает давление на сознание детей и молодежи. Таким образом оккупационная власть готовит пополнение числа служащих вооруженных сил РФ", - заявляют в прокуратуре. 

"Страна-оккупант не имеет права ни милитаризовать обучение детей, ни призывать юношей в ряды вооруженных сил. РФ делает и первое, и второе - потому прокуратура автономии расследует милитаризацию обучения детей на оккупированном полуострове, как нарушение законов и обычаев войны", - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов. 

По информации правоохранителей, милитаризация детей проходит на основании выданного оккупантами 3 апреля 2015 года указа о создании Регионального центра подготовки к военной службе и военно-патриотическому воспитанию.  

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Крым дети оккупация военная подготовка
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