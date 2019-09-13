Оккупанты в Крыму готовят детей к службе в армии РФ - фото

Фото: ЕРА

Оккупационная администрация Крыма вопреки нормам международного гуманитарного права готовит детей к службе в вооруженных силах России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"Подготовка детей происходит по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях", - говорится в заявлении пресс-службы.

"Детей и молодежь учат основам военных наук, пользованию огнестрельным оружием, что непосредственно оказывает давление на сознание детей и молодежи. Таким образом оккупационная власть готовит пополнение числа служащих вооруженных сил РФ", - заявляют в прокуратуре.

"Страна-оккупант не имеет права ни милитаризовать обучение детей, ни призывать юношей в ряды вооруженных сил. РФ делает и первое, и второе - потому прокуратура автономии расследует милитаризацию обучения детей на оккупированном полуострове, как нарушение законов и обычаев войны", - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

По информации правоохранителей, милитаризация детей проходит на основании выданного оккупантами 3 апреля 2015 года указа о создании Регионального центра подготовки к военной службе и военно-патриотическому воспитанию.