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В РФ признались. Крым был оккупирован раньше официальной даты

В РФ признались. Крым был оккупирован раньше официальной даты - Фото
Оккупация Крыма (фото - ЕРА)
11.09.2019, 13:25

Однако новая позиция Москвы все равно не устраивает украинских юристов

Уполномоченный России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Галперин сообщил, что Москва изменила свою позицию по вопросу о дате установления эффективного контроля на Крымском полуострове. Об этом сообщает корреспондент Европейской правды из Страсбурга.

Раньше россияне заявляли, что эффективный контроль был установлен 21 марта 2014 года. Сейчас оккупанты «скинули» три дня и говорят уже о 18 марта.

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"До 18 марта всю ответственность за соблюдение прав человека несет Украина", - сказал во время заседания Галперин.

В разъяснениях, переданных Суду, это подтверждается. В них сообщается, что с 18 марта на полуострове начали действовать российские органы власти.

Украинскую сторону не устраивает ни старая, ни новая позиции. Наши представители требуют, чтоб ЕСПЧ признал датой оккупации 27 февраля 2014 года, поскольку именно в этот день "зеленые человечки" ворвались на полуостров.

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Крым права человека Страсбург оккупация еспч зеленые человечки
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