В РФ признались. Крым был оккупирован раньше официальной даты

Оккупация Крыма (фото - ЕРА)

Уполномоченный России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Галперин сообщил, что Москва изменила свою позицию по вопросу о дате установления эффективного контроля на Крымском полуострове. Об этом сообщает корреспондент Европейской правды из Страсбурга.

Раньше россияне заявляли, что эффективный контроль был установлен 21 марта 2014 года. Сейчас оккупанты «скинули» три дня и говорят уже о 18 марта.

Читайте также: РФ уничтожит захваченную в Крыму украинскую подлодку: фото

"До 18 марта всю ответственность за соблюдение прав человека несет Украина", - сказал во время заседания Галперин.

В разъяснениях, переданных Суду, это подтверждается. В них сообщается, что с 18 марта на полуострове начали действовать российские органы власти.

Украинскую сторону не устраивает ни старая, ни новая позиции. Наши представители требуют, чтоб ЕСПЧ признал датой оккупации 27 февраля 2014 года, поскольку именно в этот день "зеленые человечки" ворвались на полуостров.

Сегодня в ЕСПЧ началось слушание дела Украины против России в связи с нарушениями прав человека в оккупированном Крыму.

В течение 2018 года ЕСПЧ вынес 86 решений, в которых признается нарушение Украиной , по крайней мере, одной статьи Европейской конвенции по правам человека.

резидент Владимир Зеленский подписал указ, призванный решить вопрос отбора судей-кандидатов от Украины в ЕСПЧ 10 июня п

Читайте также: ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному более 22 тысяч евро

%MCEPASTEBIN%