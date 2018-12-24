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24.12.2018, 09:50

Около Яремче горела гостиница: погиб один человек

Около Яремче горела гостиница: погиб один человек - Фото
Фото: ГСЧС

Причина возгорания выясняется, пожар тушили 11 единиц техники больше трех часов

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В гостинице "Простоквашино" в селе Яблуница около Яремче рано утром 23 декабря произошел пожар, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Огонь охватил здание по всей площади. Персонал гостиницы эвакуировал постояльцев до прибытия спасателей. В ходе разбора конструкций здания на месте пожара обнаружили тело человека. 

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Пожар тушили больше трех часов, для этого задействовали 11 единиц техники. 

Удалось спасти от возгорания четыре двухэтажных деревянных здания, расположенных рядом, четыре альтанки, шесть автомобилей и два квадроцикла. Причина пожара выясняется. 

4 декабря в селе Рожнив Косовского района Ивано-Франковской области дотла сгорела церковь Архистратига Михаила.

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Теги: пожар, погиб, гостиница, яремче
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