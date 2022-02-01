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Организация беспорядков. Суд арестовал подозреваемого, тот назвал дело "провокацией"

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01.02.2022, 19:10
Организация беспорядков. Суд арестовал подозреваемого, тот назвал дело
Иллюстративное фото: EPA-EFE/FILIP SINGER

Сегодня, 1 февраля, Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемого в планировании массовых беспорядков с насилием, которого задержали 30 января. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По информации hromadske, подозреваемый полковник Юрий Голубан назвал дело против него провокацией.

Как сообщили в полиции, Голубану избрали содержание под стражей в качестве безальтернативной меры пресечения.

В комментарии журналистам Голубан заявил, что видео, которое предоставили правоохранители, показано не полностью, а слова, которые он там говорил, "вырваны из контекста".

"Это ничтожное обвинение. В видео – все вырвано из контекста провокаторами. Если посмотреть все видео – там четко слышно, что я не причастен к тому, в чем меня пытаются обвинить. Я вообще не имею отношения ни к найденной продукции, ни к помещению", – заявил Голубан.

  • 30 января в Киеве правоохранители взяли группу лиц, которые, как считают в Министерстве внутренних дел, за деньги должны были устроить массовые беспорядки в столице и в Сумской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.
  • По данным полиции, организаторы акции "для дестабилизации ситуации" якобы хотели собрать до 5000 человек на акцию, из которых около 1500 были бы титушками. Они якобы припасли для провокаций бутафорскую кровь "по технологии сакральной жертвы" и "медиков, которые должны были подтвердить псевдотравмирование активистов".
Наталия Медведева
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дестабилизация мвд Юрий Голубан
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