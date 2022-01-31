Фейковая кровь, драки и шины. В Киеве и областях готовили беспорядки с насилием – МВД

Вчера, 30 января, в Киеве правоохранители взяли группу лиц, которые, как считают в Министерстве внутренних дел, за деньги должны были устроить массовые беспорядки в столице и в Сумской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Об этом на брифинге рассказал глава МВД Денис Монастырский.

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По его словам, организаторы акции "для дестабилизации ситуации" якобы хотели собрать до 5000 человек на акцию, из которых около 1500 были бы титушками. "Именно они должны были устроить драки с правоохранителями", – уточнили на брифинге.

Основные стычки с силовиками, утверждал глава Нацполиции Игорь Клименко на том же брифинге, якобы должны были произойти под стенами Офиса президента.

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По данным МВД, злоумышленники припасли для провокаций бутафорскую кровь "по технологии сакральной жертвы" и "медиков, которые должны были подтвердить псевдотравмирование активистов". Также, рассказал Монастырский, был запланирован поджог автомобильных покрышек.

Он показал ролик с аудиозаписью разговора предполагаемых организаторов акции, которые на русском языке обсуждали таймлайн и другие детали запланированного.

Были показаны слайды с якобы расценками на участие в акции 31 января:

Руководство МВД показало и инвентарь, которым якобы располагали организаторы "проплаченного протеста":

Руководство силового ведомства назвало такие акции "элементом гибридной войны".

В МВД заверили, что не против мирных протестов, однако эта акция, по словам Монастырского, была с очевидным насильственным направлением.

Задержали предполагаемого организатора, а также его "сообщника". Оба они, сказали в МВД, "с опытом работы в правоохранительных органах". Им грозит до восьми лет тюрьмы.

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Евгений Пилипенко

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