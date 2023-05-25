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Осужденная за взятку судья из Харькова ушла от судебного преследования в ВСУ

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25.05.2023, 14:51
Осужденная за взятку судья из Харькова ушла от судебного преследования в ВСУ - Фото
Кадр из оперативной съемки в уголовном производстве о коррупции с участием судьи Ольги Панченко (скриншот)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приостановила производство по ходатайству адвокатов судьи Ольги Панченко, которая обвиняется в передаче взятки, из-за того, что обвиняемая мобилизовалась на военную службу. Об этом сообщает Судовий репортер.  

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Глава Харьковского админсуда Ольга Панченко была признана виновной в передаче $3000 неправомерной выгоды другому судье за вынесение судебного решения и приговорена к пяти годам лишения свободы. До вступления приговора в силу и его рассмотрения в апелляционной инстанции она оставалась на свободе.

На заседании апелляционного суда представлявший интересы Панченко адвокат передал коллегии фотокопию выписки из приказа командира воинской части, из которого следует, что Панченко зачислена в личный состав части как санитарный инструктор. На этом основании адвокат просил приостановить рассмотрение, поскольку обвиняемая мобилизована для прохождения военной службы в военное время.

Суд принял решение приостановить апелляционное производство до завершения Панченко военной службы.

Сергей Бережной
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