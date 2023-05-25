Осужденная за взятку судья из Харькова ушла от судебного преследования в ВСУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приостановила производство по ходатайству адвокатов судьи Ольги Панченко, которая обвиняется в передаче взятки, из-за того, что обвиняемая мобилизовалась на военную службу. Об этом сообщает Судовий репортер.

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Глава Харьковского админсуда Ольга Панченко была признана виновной в передаче $3000 неправомерной выгоды другому судье за вынесение судебного решения и приговорена к пяти годам лишения свободы. До вступления приговора в силу и его рассмотрения в апелляционной инстанции она оставалась на свободе.

На заседании апелляционного суда представлявший интересы Панченко адвокат передал коллегии фотокопию выписки из приказа командира воинской части, из которого следует, что Панченко зачислена в личный состав части как санитарный инструктор. На этом основании адвокат просил приостановить рассмотрение, поскольку обвиняемая мобилизована для прохождения военной службы в военное время.

Суд принял решение приостановить апелляционное производство до завершения Панченко военной службы.

16 мая 2023 года НАБУ сообщило, что главу Верховного Суда Всеволода Князева задержали по подозрению в коррупции.

23 мая в НАБУ и САП сообщили, что во время обыска по делу о коррупции в Верховном Суде было изъято почти $500 000 наличными.

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