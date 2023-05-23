Коррупция в Верховном суде. НАБУ изъяло почти $500 000 наличными – фото

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура во время обыска по делу о коррупции в Верховном Суде изъяли почти $500 000 наличными. Об этом сообщает НАБУ.

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Как отмечается, НАБУ и САП во время обыска изъяли крупную сумму наличных в почти полмиллиона долларов США, скрытую участниками преступления в деле по подозрению главы Верховного Суда Всеволода Князева.

Сейчас НАБУ и САП расследуют источник происхождения и принадлежность этих средств.

Уточняется, что обыск был проведен 22 мая в рамках досудебного расследования получения $2,7 млн неправомерной выгоды главой Верховного Суда и адвокатом.

16 мая НАБУ сообщило, что главу Верховного Суда задержали по подозрению в коррупции.

Пленум Верховного Суда выразил недоверие Князеву и лишил должности главы Суда.

Князев свою вину не признал, назвал дело "заказом определенных политиков за его определенные действия".

18 мая главу Верховного Суда арестовали с возможностью залога в 107 млн грн.

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