Корупція у Верховному суді. НАБУ вилучило майже $500 000 готівкою – фото
23.05.2023, 09:48
Всеволод Князєв (Фото: Дмитро Гудима)
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура під час обшуку у справі про корупцію у Верховному Суді вилучили майже $500 000 готівкою. Про це повідомляє НАБУ.
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Як зазначається, НАБУ та САП під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже півмільйона доларів США, приховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду Всеволода Князєва.
Наразі НАБУ та САП розслідують джерело походження та приналежність цих коштів.
Уточнюється, що обшук було проведено 22 травня у рамках досудового розслідування отримання $2,7 млн неправомірної вигоди головою Верховного Суду та адвокатом.
- 16 травня НАБУ повідомило, що голову Верховного Суду затримали за підозрою у корупції.
- Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву та позбавив посади голови Суду.
- Князєв свою провину не визнав, назвав справу "замовленням певних політиків за його певні дії".
- 18 травня голову Верховного Суду заарештували з можливістю застави у 107 млн грн.
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