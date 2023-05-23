Корупція у Верховному суді. НАБУ вилучило майже $500 000 готівкою – фото

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура під час обшуку у справі про корупцію у Верховному Суді вилучили майже $500 000 готівкою. Про це повідомляє НАБУ.

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Як зазначається, НАБУ та САП під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже півмільйона доларів США, приховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Наразі НАБУ та САП розслідують джерело походження та приналежність цих коштів.

Уточнюється, що обшук було проведено 22 травня у рамках досудового розслідування отримання $2,7 млн неправомірної вигоди головою Верховного Суду та адвокатом.

16 травня НАБУ повідомило, що голову Верховного Суду затримали за підозрою у корупції.

Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву та позбавив посади голови Суду.

Князєв свою провину не визнав, назвав справу "замовленням певних політиків за його певні дії".

18 травня голову Верховного Суду заарештували з можливістю застави у 107 млн грн.

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