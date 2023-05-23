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Корупція у Верховному суді. НАБУ вилучило майже $500 000 готівкою – фото

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 09:48
Корупція у Верховному суді. НАБУ вилучило майже $500 000 готівкою – фото - Фото
Всеволод Князєв (Фото: Дмитро Гудима)

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура під час обшуку у справі про корупцію у Верховному Суді вилучили майже $500 000 готівкою. Про це повідомляє НАБУ.

Корупція у Верховному суді. НАБУ вилучило майже $500 000 готівкою – фото

Як зазначається, НАБУ та САП під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже півмільйона доларів США, приховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Корупція у Верховному суді. НАБУ вилучило майже $500 000 готівкою – фото

Наразі НАБУ та САП розслідують джерело походження та приналежність цих коштів.

Корупція у Верховному суді. НАБУ вилучило майже $500 000 готівкою – фото

Уточнюється, що обшук було проведено 22 травня у рамках досудового розслідування отримання $2,7 млн неправомірної вигоди головою Верховного Суду та адвокатом.

Корупція у Верховному суді. НАБУ вилучило майже $500 000 готівкою – фото
  • 16 травня НАБУ повідомило, що голову Верховного Суду затримали за підозрою у корупції.
  • Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву та позбавив посади голови Суду.
  • Князєв свою провину не визнав, назвав справу "замовленням певних політиків за його певні дії".
  • 18 травня голову Верховного Суду заарештували з можливістю застави у 107 млн грн.

Читайте також: Княжа зграя. НАБУ підозрює голову Верховного Суду у рішенні на користь Жеваго: що відомо

Наталія Медведєва
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НАБУкорупціяВерховний судВсеволод Князєв
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