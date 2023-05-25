Засуджена за хабар суддя з Харкова пішла від судового переслідування до ЗСУ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду призупинила провадження за клопотанням адвокатів судді Ольги Панченко, яка звинувачується у передачі хабаря, через те що обвинувачена мобілізувалася на військову службу. Про це повідомляє Судовий репортер.

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Голову Харківського адмінсуду Ольгу Панченко було визнано винною у передачі $3000 неправомірної вигоди іншому судді за винесення судового рішення та засуджено до п'яти років позбавлення волі. До набрання чинності вироку та його розгляду в апеляційній інстанції вона залишалася на волі.

На засіданні апеляційного суду адвокат, який представляв інтереси Панченко, передав колегії фотокопію витягу з наказу командира військової частини, з якого випливає, що Панченка зарахована до особового складу частини як санітарний інструктор. На цій підставі адвокат просив призупинити розгляд, оскільки обвинувачена була мобілізована для проходження військової служби у воєнний час.

Суд ухвалив рішення призупинити апеляційне провадження до завершення Панченко військової служби.

16 травня 2023 року НАБУ повідомило, що голову Верховного суду Всеволода Князєва затримали за підозрою у корупції.

23 травня в НАБУ та САП повідомили, що під час обшуку у справі про корупцію у Верховному суді було вилучено майже $500 000 готівкою.

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