Освобожденные украинские рыбаки не могут уехать из Керчи из-за погоды - депутат

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Украинские рыбаки, которых 25 февраля оккупационные власти Крыма выпустили из-под "ареста", не могут выбраться из Керчи из-за погоды. Об этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на депутата фракции Слуга народа Павла Мельника.

По его словам, рыбаки хотят вернуться домой на собственном судне, но на море шторм, и они ждут момента, когда смогут выйти. Сейчас они находятся в Керчи и поддерживают связь с родственниками.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко уточнил, что говорить о том, каким образом украинские рыбаки вернутся на материковую Украину, пока рано.

15 февраля рос сийские оккупанты в Крыму задержали в Азовском море украинское рыболовное судно. ФСБ РФ заявила, что у них не было разрешительных документов на вылов рыбы.

задержали Вчера Демченко сказал корреспонденту LIGA.net , что у службы "есть предварительная информация о том, что их освободили".

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