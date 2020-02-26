Освобожденные украинские рыбаки не могут уехать из Керчи из-за погоды - депутат

Украинские рыбаки, которых 25 февраля оккупационные власти Крыма выпустили из-под "ареста", не могут выбраться из Керчи из-за погоды. Об этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на депутата фракции Слуга народа Павла Мельника.
По его словам, рыбаки хотят вернуться домой на собственном судне, но на море шторм, и они ждут момента, когда смогут выйти. Сейчас они находятся в Керчи и поддерживают связь с родственниками.
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко уточнил, что говорить о том, каким образом украинские рыбаки вернутся на материковую Украину, пока рано.
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