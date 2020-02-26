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Освобожденные украинские рыбаки не могут уехать из Керчи из-за погоды - депутат

Освобожденные украинские рыбаки не могут уехать из Керчи из-за погоды - депутат - Фото
Фото: ЕРА
26.02.2020, 14:41

Рыбаки хотят покинуть Крым на своем судне, но пережидают шторм

Украинские рыбаки, которых 25 февраля оккупационные власти Крыма выпустили из-под "ареста", не могут выбраться из Керчи из-за погоды. Об этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на депутата фракции Слуга народа Павла Мельника.

По его словам, рыбаки хотят вернуться домой на собственном судне, но на море шторм, и они ждут момента, когда смогут выйти. Сейчас они находятся в Керчи и поддерживают связь с родственниками.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко уточнил, что говорить о том, каким образом украинские рыбаки вернутся на материковую Украину, пока рано.

  • 15 февраля российские оккупанты в Крыму задержали в Азовском море украинское рыболовное судно. ФСБ РФ заявила, что у них не было разрешительных документов на вылов рыбы.
  • Вчера Демченко сказал корреспонденту LIGA.net, что у службы "есть предварительная информация о том, что их освободили".

Читайте также: Прокуратура: открыто дело о захвате оккупантами украинского судна

Шилин Михаил
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Крым азовское море фсб оккупация рыбаки
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