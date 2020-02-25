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По предварительной информации, оккупанты в Крыму отпустили украинских рыбаков

По предварительной информации, оккупанты в Крыму отпустили украинских рыбаков - Фото
Фото: ЕРА
25.02.2020, 19:51

В Госпогранслужбе сообщили, что, по предварительной информации, которая еще уточняется, оккупанты освободили задержанных 15 февраля рыбаков

Украинские рыбаки, задержанные сотрудниками ФСБ РФ в Азовском море 15 февраля, отпущены на свободу. Об этом в Facebook сообщил народный депутат фракции Слуга народа Павел Мельник.

"Только что получена информация, что украинские рыбаки Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освобождены", - написал он.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал корреспонденту LIGA.net, что у службы "есть предварительная информация о том, что их освободили".

"Но поскольку мы не ведем прямых переговоров с оккупантами, достоверно сказать, так это или нет, мы не можем", - сказал он.

Сейчас информация об освобождении моряков проверяется, в том числе у родственников задержанных.

В ГПСУ не исключают, что моряки, если они действительно освобождены, могут вернуться на своем судне по морю, либо через админграницу с оккупированным Крымом.

15 февраля российские оккупанты в Крыму задержали в Азовском море украинское рыболовное судно. ФСБ РФ заявила, что у них не было разрешительных документов на вылов рыбы.

Ребрина Вадим
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Крым фсб азовское море рыбаки
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