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18.07.2019, 14:36

Отравление в лагере "Медик-2": прокуратура сообщила о подозрении

Отравление в лагере "Медик-2": прокуратура сообщила о подозрении - Фото
Капельница (фото - unsplash.com)

В детском оздоровительном лагере в Белгород-Днестровском районе Одесской области отравились 60 детей и взрослых

Прокуроры Белгород-Днестровской местной прокуратуры сообщили о подозрении в нарушении санитарных правил шеф-повару и директору детского лагеря "Медик-2". Об этом информирует прокуратура Одесской области в Facebook.

Как сообщает прокуратура, подозрения оглашены в связи с нарушением санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. 

"Выяснено, что указанные должностные лица лагеря в Сергеевке не осуществиили надлежащий контроль за санитарным состоянием заведения, в частности, посещения кухни и технологическими процессами приготовления еды", - говорится в заявлении. 

"В последствии употребления продуктов и блюд заболело 60 детей и взрослых", - подытожили в прокуратуре. 

Ранее стало известно, что в детском лагере "Медик-2" в Одесской области массово отравились детиМедики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит.

17 июля в оккупированном Крыму в лагере "Лучистый" были госпитализированы с признаками пищевого отравления 54 человека – 49 детей и пятеро взрослых. 

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Теги: отравление, дети, детский лагерь
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