Отравление в лагере "Медик-2": прокуратура сообщила о подозрении

Капельница (фото - unsplash.com)

Прокуроры Белгород-Днестровской местной прокуратуры сообщили о подозрении в нарушении санитарных правил шеф-повару и директору детского лагеря "Медик-2". Об этом информирует прокуратура Одесской области в Facebook.

Как сообщает прокуратура, подозрения оглашены в связи с нарушением санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

"Выяснено, что указанные должностные лица лагеря в Сергеевке не осуществиили надлежащий контроль за санитарным состоянием заведения, в частности, посещения кухни и технологическими процессами приготовления еды", - говорится в заявлении.



"В последствии употребления продуктов и блюд заболело 60 детей и взрослых", - подытожили в прокуратуре.



Ранее стало известно, что в детском лагере "Медик-2" в Одесской области массово отравились дети. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит.

17 июля в оккупированном Крыму в лагере "Лучистый" были госпитализированы с признаками пищевого отравления 54 человека – 49 детей и пятеро взрослых.