В лагере Крыма отравились 49 детей и пятеро взрослых

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В Евпатории временно оккупированного Крыма в лагере "Лучистый" госпитализированы с признаками пищевого отравления 54 человека – 49 детей и пятеро взрослых, сотрудников лагеря. Об этом сообщил "замглавы" оккупационной администрации Евпатории Валерий Батюк, передает Крым.Реалии.

В лагере взяли образцы питьевой воды на анализ, а также образцы еды, которую давали детям. На анализ также взяли пробы морской воды на пляже.

Остальные отдыхающие переведены на сухой паек.

12 июля сообщалось, что в пгт Сергеевка Одесской области в лагере отравились 46 детей.

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