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01.07.2019, 18:50

В летнем лагере в Коблево отравились более 40 детей

В летнем лагере в Коблево отравились более 40 детей - Фото
Капельница (фото - pixabay.com)

Родители отдыхающих жалуются на антисанитарию в лагере, частые кражи и некачественное питание

В Николаевской области более 40 детей из Каменец-Подольского, отравились в оздоровительном лагере. Об этом сообщает Depo.Хмельницкий.

Отмечается, что 114 детей из числа одаренных, сирот и детей участников АТО поехали на отдых в лагерь "Салют" в Коблево. Поездку оплатил Каменец-Подольский горсовет из городского бюджета.

Сообщается, что у 30 детей кишечную инфекцию обнаружили вчера, 30 июня, а сегодня симптомы проявились у еще десяти. Родители отдыхающих жалуются на антисанитарию в лагере, частые кражи и некачественное питание.

Отмечается, что в Каменец-Подольский горсовет намерен отправить в лагерь своих проверяющих.

18 июня сообщалось, что в Луганской области отравились 15 детей.  Все госпитализированные связывали заболевание с купанием в озере Песочное. 20 июня число пострадавших детей увеличилось до 31 человека.

10 июня в Черновицкой области госпитализировали 30 детей с симптомами отравления. Инцидент произошел в детском лагере в Репужинцах.

9 июня  2019 года в реку Рось попали ядохимикаты. Власти города обратились к жителям с просьбой не ловить рыбу, не купаться и не пасти скот в акватории реки.

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Теги: дети, отравление, Коблево
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