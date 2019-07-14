Отравление в лагере в Одесской области: 15 человек в больницах

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В лечебных учреждениях Одесской области остаются 15 человек, из которых 14 детей, отравившихся в лагере в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района. Об этом сообщает ГСЧС.

Ранее стало известно, что в детском лагере "Медик-2" в Белгород-Днестровском районе Одесской области отравились 52 ребенка.

Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит. Состояние детей легкой и средней тяжести.

С целью установления причин и условий возникновения заболеваний начали санитарно-эпидемиологическое расследование с инспекцией заведения на предмет соблюдения правил безопасности и отбором проб продуктов для проведения соответствующих лабораторных исследований.



Открыто уголовное производство ("ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей").