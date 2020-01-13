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Парламент Ирана поддержал КСИР

Парламент Ирана поддержал КСИР - Фото
Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
13.01.2020, 12:43

Депутаты заявили, что не позволят "врагам" использовать информацию об ответственности за сбитый Boeing

Меджлис (парламент) Ирана выразил поддержку Корпусу стражей исламской революции. Об этом сообщают агентство Mehr и Radio Farda.

Заявление, подписанное 186 депутатами Меджлиса и зачитанное в иранском парламенте, высоко оценивает КСИР. Иранские депутаты считают, что ошибка, из-за которой военные сбили украинский Boeing 737, - это "ошибка члена семьи", и они не позволят "врагам" использовать эту информацию в свою пользу.

Парламент поблагодарил КСИР за то, что он взял на себя ответственность.

  • Вчера командир КСИР в Иране Хосейн Салами на заседании Меджлиса в Тегеране извинился за ошибку, из-за которой военные сбили Boeing 737. "Лучше бы я был на борту и сгорел вместе с ними", - сказал он.
  • 11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.
  • Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый Boeing 737.

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КСИР Хосейн Салами Меджлис Ирана авиакатастрофа в Иране Boeing 737
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