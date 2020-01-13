Парламент Ирана поддержал КСИР

Меджлис (парламент) Ирана выразил поддержку Корпусу стражей исламской революции. Об этом сообщают агентство Mehr и Radio Farda.
Заявление, подписанное 186 депутатами Меджлиса и зачитанное в иранском парламенте, высоко оценивает КСИР. Иранские депутаты считают, что ошибка, из-за которой военные сбили украинский Boeing 737, - это "ошибка члена семьи", и они не позволят "врагам" использовать эту информацию в свою пользу.
Парламент поблагодарил КСИР за то, что он взял на себя ответственность.
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