Парламент Ирана поддержал КСИР

Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Меджлис (парламент) Ирана выразил поддержку Корпусу стражей исламской революции. Об этом сообщают агентство Mehr и Radio Farda.

Заявление, подписанное 186 депутатами Меджлиса и зачитанное в иранском парламенте, высоко оценивает КСИР. Иранские депутаты считают, что ошибка, из-за которой военные сбили украинский Boeing 737, - это "ошибка члена семьи", и они не позволят "врагам" использовать эту информацию в свою пользу.

Парламент поблагодарил КСИР за то, что он взял на себя ответственность.

на заседании Меджлиса в Тегеране , из-за которой военные сбили Boeing 737. " Лучше бы я был на борту и сгорел вместе с ними", - сказал он. Вчера командир КСИР в Иране Хосейн Салами извинился за ошибку , из-за которой военные сбили Boeing 737. "

11 января в Иране заявили , что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.

заявили Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый Boeing 737.

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