NYT воссоздало схему падения Boeing: видео

Издание The New York Times воссоздало семиминутную схему падения украинского Boeing-737 в Иране. Соответствующий видеоролик размещен на странице издания.
"Украинский авиалайнер был сбит всего через семь минут после взлета. Наше видеорасследование анализирует происходящее в Иране минута за минутой", - говорится в сопровождающем тексте.
Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
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