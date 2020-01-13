NYT воссоздало схему падения Boeing: видео

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Самолет был сбит через семь минут после взлета - в ролике восстанавливаются события

Издание The New York Times воссоздало семиминутную схему падения украинского Boeing-737 в Иране. Соответствующий видеоролик размещен на странице издания.

"Украинский авиалайнер был сбит всего через семь минут после взлета. Наше видеорасследование анализирует происходящее в Иране минута за минутой", - говорится в сопровождающем тексте.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

  • Впоследствии Иран признал, что военные "непреднамеренно" сбили Boeing. 
  • Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый самолет.

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Теги: авиакатастрофа в Иране, Boeing 737
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