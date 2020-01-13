NYT воссоздало схему падения Boeing: видео

Издание The New York Times воссоздало семиминутную схему падения украинского Boeing-737 в Иране. Соответствующий видеоролик размещен на странице издания.

"Украинский авиалайнер был сбит всего через семь минут после взлета. Наше видеорасследование анализирует происходящее в Иране минута за минутой", - говорится в сопровождающем тексте.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Впоследствии Иран признал, что военные "непреднамеренно" сбили Boeing.

Иран признал, что военные "непреднамеренно" сбили Boeing. Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый самолет.

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