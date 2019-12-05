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Печерский суд отменил арест здания, купленного Владимиром Кличко

Печерский суд отменил арест здания, купленного Владимиром Кличко - Фото
Владимир Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.12.2019, 22:50

В данный момент дом принадлежит общине Киева, запрет на его отчуждение также снят

Печерский районный суд отменил арест нежилого здания, которое должна была купить фирма Владимиром Кличко. Решение суда опубликовано в реестре судебных решений.

Также суд отменил запрет на отчуждение здания.

  • 31 июля Печерский суд наложил арест на здание площадью 1419,3 кв.м, аукцион на приобретение которого у территориальной общины Киева выиграла компания Владимира Кличко, брата мэра Киева Виталия Кличко. Арест был наложен в рамках производства, которое ведет ГБР. Дело было открыто по заявлению о возможном завладении имуществом территориальной общины Киева.
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