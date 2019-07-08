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08.07.2019, 15:14

Перед смертью Тымчук угрожал себя убить - вдова депутата

Перед смертью Тымчук угрожал себя убить - вдова депутата - Фото
Дмитрий Тымчук (фото - LIGA.net)

Как сообщается в материалах судебного дела, погибший нардеп был в депрессии и мог злоупотреблять спиртными напитками

Перед смертью нардеп, координатор группы военных экспертов Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук мог пребывать в депрессии и угрожать убить себя. Об этом рассказала на допросе гражданская жена депутата, сообщается в материалах судебного дела.

"В последнее время он злоупотреблял спиртными напитками, делал попытки кодироваться от алкоголизма. Утром ехать на работу отказался, был в депрессии. Во время разговоров высказывал суицидальные намерения. Достал пистолет и угрожал себя убить", - говорится в показаниях.

Сообщается, что жена Тымчука "пыталась отговорить" его от попыток самоубийства, но около 12:00 он застрелился.

19 июня в Киеве в результате огнестрельного ранения в голову из наградного пистолета у себя дома погиб нардеп Тымчук. Следствие рассматривает как основную версию самоубийство, но официально версию объявят после допросов и экспертиз. Президент Владимир Зеленский посмертно наградил Тымчука орденом "За мужество".

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Теги: показания, дмитрий тымчук
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