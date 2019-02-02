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02.02.2019, 07:30

Пленного украинского моряка могли заразить гепатитом - адвокат

Пленного украинского моряка могли заразить гепатитом - адвокат - Фото
Фото: EPA

Одного из пленных украинских моряков, Андрея Эйдера, могли заразить гепатитом В в российской тюрьме

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Пленного украинского военного моряка Андрея Эйдера в российской тюрьме могли заразить гепатитом. Об этом сообщил у себя в Facebook адвокат военнопленных Николай Полозов, ссылаясь на защитницу Эйдера Александру Маркову.

"Есть серьезные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное", - написал он.

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Маркова у себя в Facebook уточнила, что официальное подтверждение этому возможно только в начале следующей недели. Она подчеркнула, что если Эйдер заболел гепатитом не в тюрьме, то к тюремным врачам есть вопросы. Например, почему изначально о болезни нигде не говорилось, почему врачи не выявляли болезнь за два месяца.


Пост Марковой помечен как открытый для всех, однако сейчас в ее открытой хронике такого поста нет.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.
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Теги: война, Азов, моряки, Андрей Эйдер
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