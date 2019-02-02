Пленного украинского моряка могли заразить гепатитом - адвокат

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Пленного украинского военного моряка Андрея Эйдера в российской тюрьме могли заразить гепатитом. Об этом сообщил у себя в Facebook адвокат военнопленных Николай Полозов, ссылаясь на защитницу Эйдера Александру Маркову.

"Есть серьезные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное", - написал он.

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Маркова у себя в Facebook уточнила, что официальное подтверждение этому возможно только в начале следующей недели. Она подчеркнула, что если Эйдер заболел гепатитом не в тюрьме, то к тюремным врачам есть вопросы. Например, почему изначально о болезни нигде не говорилось, почему врачи не выявляли болезнь за два месяца.

