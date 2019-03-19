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19.03.2019, 13:28

Пленного украинского моряка прооперировали в Москве

Пленного украинского моряка прооперировали в Москве - Фото
Таран российскими кораблями украинского буксира Яны Капу (скрин из видео)

При захвате украинских кораблей Василий Сорока получил ранение в руку

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Украинского военнопленного моряка Василия Сороку, который был ранен во время незаконного захвата Россией кораблей в Черном море, прооперировали в Москве, где он находится в заключении. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин в Facebook.

"Раненого военнопленного Василия Сороку прооперировали. Сведения подтверждаются Ниной Карпачевой (бывший уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, - ред.), а также больницей, где оперировали Василия", - отметил адвокат.

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Он надеется, рука моряка будет спасена, и ее функции восстановятся в полном объеме.

15 января 2018 года в Лефортовском суде Москвы проходило заседание российского суда по продлению ареста моряков ВМС Украины, захваченых в плен у Керченского пролива в Черном море. Суд страны-агрессора принял решение продлить срок содержания под стражей двадцати захваченным в плен в ходе вооруженного нападения Керченском проливе на корабли ВМС ВСУ украинцам - до 24 и 26 апреля 2019 года.

27 января отец захваченного моряка Виктор Сорока заявлял, что военнопленным раненым морякам страна-агрессор Россия не предоставляет необходимую медицинскую помощь и пытается выбить у них признательные показания. 

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Теги: моряк, адвокат, операция, агрессия рф, василий сорока, Нина Карпачева, Сергей Бадамшин
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