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15.01.2019, 22:51

Денисова: Суд РФ принял решения по 20-ти пленным морякам - видео

Денисова: Суд РФ принял решения по 20-ти пленным морякам - видео - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заседания по еще четверым военнопленным украинцам перенесены на завтра

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На проходивших сегодня в Москве заседаниях, где рассматривались дела украинских военнопленных моряков, суд страны-агрессора принял решение продлить срок содержания под стражей двадцати захваченным в плен в ходе вооруженного нападения Керченском проливе на корабли ВМС ВСУ украинцам - до 24 и 26 апреля 2019 года. Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова отметила, что заседания по Владимиру Лисовому, Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу и Владиславу Костишину в Лефортовском суде Москвы продолжатся завтра, 16 января.

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15 января 2018 года в Лефортовском суде Москвы проходило заседание российского суда по продлению ареста моряков ВМС Украины, захваченых в плен у Керченского пролива в Черном море.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.

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Теги: моряки, военнопленные, керченский пролив
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