Отец военнопленного украинского моряка: Россия проводит пытки

Виктор Сорока (фото - facebook.com/PravozahisnijCentrDiya)

Военнопленным раненым морякам страна-агрессор Россия не предоставляет необходимую медицинскую помощь и пытается выбить у них признательные показания. Об этом рассказал в эфире телеканала Прямой отец захваченного Россией контрразведчика СБУ Василия Сороки Виктор.

"Два месяца Российская Федерация не предоставляла никому документы о медицинских процедурах, которые проводились с пленными. Это дает нам основание говорить о том, что Российская Федерация не предоставляет нормальную, необходимую медицинскую помощь, а проводит пытки. Потому, что адвокат сказал, что они нашли слабое звено, это трое раненых: Эйдер Андрей, Артеменко Андрей и Василий Сорока", - отметил Виктор Сорока.

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Он добавил, что у Артеменко Андрея после захвата и контузии, которую он получил, отслоилась сетчатка обоих глаз. "У него уже сегодня началась болезнь близорукость", - сказал Сорока.

По его словам, если ему в ближайшее время не предоставят профессиональную медицинскую помощь, он может потерять зрение. "Его этим шантажируют, его шантажируют тем, что "подпиши, признай свою вину", чтобы сломать эту стратегию защиты, на которой построена защита. Они ищут одного виновного", - отметил Сорока.

Он добавил, что "точно также они себя ведут из Эйдером, самым молодым, точно также они себя ведут и с Василием".

"Они ему постоянно говорят: посмотри на свою руку. Рука у тебя распухает, она у тебя синеет, начнется гангрена, придется отрезать руку. Я говорю об этом, чтобы все поняли, на что способна сегодня Россия, чтобы выбить признание у них и все-таки дожать их. Это тоже преступление", - подчеркнул Сорока.

Он добавил, что депутаты на сессии ПАСЕ плакали после того, как услышали подробности захвата российскими военными украинских моряков в Керченском проливе.

"Я вам скажу честно, депутаты плакали. И тот факт, что Россия - агрессор, но она еще вела себя как страна преступник, военный преступник", - сказал Сорока.

15 января 2018 года в Лефортовском суде Москвы проходило заседание российского суда по продлению ареста моряков ВМС Украины, захваченых в плен у Керченского пролива в Черном море. Суд страны-агрессора принял решение продлить срок содержания под стражей двадцати захваченным в плен в ходе вооруженного нападения Керченском проливе на корабли ВМС ВСУ украинцам - до 24 и 26 апреля 2019 года.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.