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24.06.2019, 16:38

По делу о покушении на офицера ГУР в Киеве арестован пограничник

По делу о покушении на офицера ГУР в Киеве арестован пограничник - Фото
Фото: Нацполиция

По данным прокуратуры, пограничник передавал конфиденциальную информацию об украинском разведчике террористам

Правоохранители задержали сотрудника Госпогранслужбы, которого подозревают в пособничестве при осуществлении покушения на сотрудника Главного управления разведки Минобороны, которое произошло в апреле в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Согласно сообщению, пограничник на протяжении 2017-2019 годов, используя свое служебное положение, незаконно получал из информационно-поисковых баз данных конфиденциальную информацию о потерпевшем разведчике и его близких родственниках, которую потом передавал террористам.

12 июня ему было сообщено подозрение в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

В ГПУ напомнили, что по делу Буданова арестованы двое исполнителей (граждане РФ) и шестеро их пособников (все граждане Украины).

4 апреля сообщалось, что взорванный на парковке супермаркета в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epicа принадлежал офицеру Главного управления разведки, который принимал участие в операции объединенных сил в Донбассе. Злоумышленник пытался установить фугас под днище авто, однако детонация самодельного взрывного устройства произошла преждевременно. В результате этого возможный диверсант получил серьезные ранения и умер в больнице.

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Теги: гпсу, гур, покушение, разведчик
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