Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По дороге в зону ООС из поезда выпал военный - прокуратура

По дороге в зону ООС из поезда выпал военный - прокуратура - Фото
Фото: depositphotos.com
26.11.2019, 16:07

Мужчина был обнаружен 18 ноября на железнодорожном полотне вблизи ст. Сухолесы Белоцерковского района

В Белоцерковском районе Киевской области из поезда выпал военнослужащий. Он скончался в больнице от полученных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

В прокуратуре рассказали, что 10-я горно-штурмовая бригада, в которую входит погибший, двигалась эшелоном в зону проведения ООС.

Мужчина был обнаружен 18 ноября на железнодорожном полотне вблизи ст. Сухолесы Белоцерковского района. Когда военный "выпал из поезда", в прокуратуре не уточнили.

Пострадавший скончался 25 ноября в Главном военном клиническом центре ВСУ.

Читайте также: Матиос озвучил "ужасающую статистику" небоевых потерь в ВСУ

Напишите нам
оос ВСУ Донбасс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 