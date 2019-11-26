По дороге в зону ООС из поезда выпал военный - прокуратура

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В Белоцерковском районе Киевской области из поезда выпал военнослужащий. Он скончался в больнице от полученных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

В прокуратуре рассказали, что 10-я горно-штурмовая бригада, в которую входит погибший, двигалась эшелоном в зону проведения ООС.

Мужчина был обнаружен 18 ноября на железнодорожном полотне вблизи ст. Сухолесы Белоцерковского района. Когда военный "выпал из поезда", в прокуратуре не уточнили.

Пострадавший скончался 25 ноября в Главном военном клиническом центре ВСУ.

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