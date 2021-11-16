Под Киево-Святошинским судом стреляли в мужчину: в столице введена спецоперация

Сегодня в Святошинском районе Киева неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину, сообщает пресс-служба полиции Киева. В комментарии LIGA.net в полиции сообщили, что стрельба произошла под зданием Киево-Святошинского суда.

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По данным правоохранителей, на улице Мельниченко неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.

На место выехала скорая и следственно-оперативные группы. В столице введена специальная полицейская операция по розыску и задержанию стрелка: ориентированы наряды патрульных и все подразделения полиции для остановки авто и задержания злоумышленника.

Пострадавшему оказывают медицинскую помощь, о его личности и состоянии в полиции пока не сообщают.

1 октября 2021-го в Киеве стреляли в водителя главы Государственной архивной службы Анатолия Хромова.

12 октября под Киевом неизвестный в камуфляже возле одного из ЖК подошел к автомобилю, в который перед этим села супружеская пара с ребенком, и произвел несколько выстрелов в направлении водителя. Мужчина получил ранение ноги.

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Оксана Житнюк

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