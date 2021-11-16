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Под Киево-Святошинским судом стреляли в мужчину: в столице введена спецоперация

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 15:56
Под Киево-Святошинским судом стреляли в мужчину: в столице введена спецоперация - Фото
Место происшествия (Скриншот с видео из Telegram Киев сейчас)

Сегодня в Святошинском районе Киева неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину, сообщает пресс-служба полиции Киева. В комментарии LIGA.net в полиции сообщили, что стрельба произошла под зданием Киево-Святошинского суда.

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По данным правоохранителей, на улице Мельниченко неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.

На место выехала скорая и следственно-оперативные группы. В столице введена специальная полицейская операция по розыску и задержанию стрелка: ориентированы наряды патрульных и все подразделения полиции для остановки авто и задержания злоумышленника.

Пострадавшему оказывают медицинскую помощь, о его личности и состоянии в полиции пока не сообщают.

  • 1 октября 2021-го в Киеве стреляли в водителя главы Государственной архивной службы Анатолия Хромова.
  • 12 октября под Киевом неизвестный в камуфляже возле одного из ЖК подошел к автомобилю, в который перед этим села супружеская пара с ребенком, и произвел несколько выстрелов в направлении водителя. Мужчина получил ранение ноги. 

Читайте также: Стрельба из арбалета в школе. Суд направил подозреваемую в психиатрическую больницу

Оксана Житнюк
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киев стрельба Святошинский суд
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