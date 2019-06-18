Под Киевом нашли девочку, которая пропала в Винницкой области

Фото: пресс-служба МВД

В Киевской области полицейские нашли 11-летнюю девочку, которую двое суток искали винницкие правоохранители, сообщает пресс-служба МВД.

Вчера, около 20:30 в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в поселке Макаров без присмотра взрослых находится девочка. Она обратилась к этому мужчине с вопросом, как на такси доехать до Калиновки.

"Это насторожило мужчину, и он позвонил в полицию. В отделении выяснилось, что это именно та девочка, которую ищет полиция Винницкой области", - сообщает пресс-служба.

Девочка рассказала, что узнала о старшем брате, который живет в Киеве, и решила его разыскать. По дороге она растерялась и вышла раньше, так и не доехав до Киева.

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