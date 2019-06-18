Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.06.2019, 14:25

Под Киевом нашли девочку, которая пропала в Винницкой области

Под Киевом нашли девочку, которая пропала в Винницкой области - Фото
Фото: пресс-служба МВД

11-летнюю девочку искали два дня

В Киевской области полицейские нашли 11-летнюю девочку, которую двое суток искали винницкие правоохранители, сообщает пресс-служба МВД.

Вчера, около 20:30 в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в поселке Макаров без присмотра взрослых находится девочка. Она обратилась к этому мужчине с вопросом, как на такси доехать до Калиновки.

"Это насторожило мужчину, и он позвонил в полицию. В отделении выяснилось, что это именно та девочка, которую ищет полиция Винницкой области", - сообщает пресс-служба.

Девочка рассказала, что узнала о старшем брате, который живет в Киеве, и решила его разыскать. По дороге она растерялась и вышла раньше, так и не доехав до Киева.

Читайте также: В Киеве с шестого этажа выпала трехлетняя девочка и выжила

Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, мвд, пропавшая девочка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 