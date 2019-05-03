Под Киевом неизвестные напали на дом: забрали много валюты

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За совершение разбойного нападения на жилой дом полиция Киевской области разыскивает злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня ночью в пгт Глеваха четверо неизвестных в темной одежде и в балаклавах проникли в один из домов", - уточнили в пресс-службе.

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В полиции подчеркнули, что нападавшие связали хозяев и под угрозой применения насилия заставили отдать большую сумму денег в иностранной валюте. После чего скрылись в неизвестном направлении.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Васильковского отдела полиции и столичной области, руководство Главного управления, оперативники криминальной полиции, криминалисты, кинологи.

По факту разбойного нападения открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса.

Отвечая на вопрос LIGA.net о том, что дом, который был ограблен, якобы принадлежит депутату от Народного фронта Павлу Пинзенику, Николай Жукович сказал: "Официально эту информацию, как спикер полиции Киевской области, не подтверждаю. Было совершено нападение на один из частных домов, но кому он принадлежит, нигде не разглашается. Мы не разглашаем, кто находился в доме и кому принадлежит это дом, это частная собственность".

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