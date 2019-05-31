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31.05.2019, 18:29

Под Киевом неизвестные забросали камнями скоростной поезд

Под Киевом неизвестные забросали камнями скоростной поезд - Фото
Фото: uz.gov.ua

Разбили лобовое стекло кабины машиниста и боковое окно пассажирского вагона

Вчера, 30 мая, в 22:50 на перегоне Сорочий Брод - Мотовиловка вблизи Киева хулиганы забросали камнями скоростной поезд №716 Львов - Киев, разбили лобовое стекло кабины машиниста и боковое окно пассажирского вагона. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

Об инциденте сообщили правоохранителя. 

Отмечается, что люди во время нападения не пострадали. В Укрзалізнице пишут, что замена лобового стекла кабины электропоезда стоит $8000, для этого нужно трое суток. Отстранение поезда от работы на такой срок нарушает технологический процесс эксплуатации поездов и увеличивает сумму убытков.

В УЗ констатировали, что за 5 месяцев этого года было повреждено 47 стеклопакетов, и убытки акционерного общества, связанные с заменой стеклопакетов, составили около 700 тыс. рн. В 2018 году хулиганы повредили в пассажирских поездах 124 лобовых окна на сумму около 1,5 млн грн.

В Укрзалізнице также предупреждают, что бросание предметов в поезда во время движения может привести к травмированию людей.

8 апреля 250 пассажиров поезда Львов-Запорожье, болельщиков ФК "Карпаты" разгромили вагоны, повредили и выбросили имущество.

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Теги: Укрзализніця, поезд, хулиганство
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