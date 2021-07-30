Под Полтавой поезд врезался в грузовик. Задерживается ряд рейсов – список

Возле станции Решетиловка под Полтавой поезд столкнулся с грузовиком на переезде. Из-за происшествия задерживается ряд других поездов в направлении Харьков – Киев –Харьков, пишет Укрзализныця в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, поезд и грузовик столкнулись в 02:51, жертв нет, госпитализирована дежурная по переезду.

Из-за аварии по состоянию на 06:30 ожидаются задержки таких поездов:

№85 Новоалексеевка – Львов (задержка – 3 часа 35 минут);

№126 Киев – Константиновка (2 часа 20 минут);

№17 Харьков – Ужгород (1 час 40 минут);

№138 Хмельницкий – Лисичанск (1 час 30 минут);

№10 Мариуполь – Киев (задержка 1 час 40 минут);

№11 Новоалексеевка – Киев (задержка 1 час 15 минут);

№41 Днепр – Трускавец (задержка 1 час 10 минут).

Читайте также: "Берегите нервы машинистов!" Укрзализныця возмутилась фото Усика в соцсетях

10 июля 2021 года под Киевом сошел с рельс поезд – более 14 пассажирских рейсов были задержаны.

В ночь на 29 июля под Николаевом горел пассажирский поезд №767 – Интерсити сообщением Киев-Херсон

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.