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Под Полтавой поезд врезался в грузовик. Задерживается ряд рейсов – список

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2021, 07:52
Под Полтавой поезд врезался в грузовик. Задерживается ряд рейсов – список - Фото
Иллюстративное фото: Укрзалізниця/Facebook

Возле станции Решетиловка под Полтавой поезд столкнулся с грузовиком на переезде. Из-за происшествия задерживается ряд других поездов в направлении Харьков – Киев –Харьков, пишет Укрзализныця в Telegram.

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Как сообщается, поезд и грузовик столкнулись в 02:51, жертв нет, госпитализирована дежурная по переезду.

Из-за аварии по состоянию на 06:30 ожидаются задержки таких поездов:

№85 Новоалексеевка – Львов (задержка – 3 часа 35 минут);

№126 Киев – Константиновка (2 часа 20 минут);

№17 Харьков – Ужгород (1 час 40 минут);

№138 Хмельницкий – Лисичанск (1 час 30 минут);

№10 Мариуполь – Киев (задержка 1 час 40 минут);

№11 Новоалексеевка – Киев (задержка 1 час 15 минут);

№41 Днепр – Трускавец (задержка 1 час 10 минут).

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Марк Сировой
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укрзалізниця киев авария грузовик Харьков полтава поезд задержки решетиловка
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