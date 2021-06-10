UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Берегите нервы машинистов!" Укрзализныця возмутилась фото Усика в соцсетях

10.06.2021, 13:56
Александр Усик (фото - usykaa, Instagram)

Укрзализныця возмутилась фотографией боксера Александра Усика в соцсетях. Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице УЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

УЗ не понравилось фото из stories Усика в Instagram, на котором он запечатлен сидящим на железнодорожных рельсах.

"Александр Усик, наверное, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для соцсетей. Александр, среди железнодорожников тоже много Ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов!" – написали в УЗ.

Железнодорожный перевозчик призвал Усика больше не нарушать правила и быть примером для своих поклонников.

Читайте также: "Получилась какая-то ерунда". Усик назвал обманом свое появление в фильме жены Медведчука

Читайте также: "Мы единый народ". Усик и Ломаченко снялись в фильме российских церковников

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Александр Усик укрзализныця железная дорога боксер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 