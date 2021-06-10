"Берегите нервы машинистов!" Укрзализныця возмутилась фото Усика в соцсетях

Укрзализныця возмутилась фотографией боксера Александра Усика в соцсетях. Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице УЗ.

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УЗ не понравилось фото из stories Усика в Instagram, на котором он запечатлен сидящим на железнодорожных рельсах.

"Александр Усик, наверное, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для соцсетей. Александр, среди железнодорожников тоже много Ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов!" – написали в УЗ.

Железнодорожный перевозчик призвал Усика больше не нарушать правила и быть примером для своих поклонников.

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В марте 2021-го Усик заявил, что "не будет ждать 1,5 года" и готов попробовать себя в UFC.

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Марк Сировой

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