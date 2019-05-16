Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.05.2019, 13:47

Под Радой стычки евробляхеров с полицией: фото

Под Радой стычки евробляхеров с полицией: фото - Фото
Фото: Ирина Шевченко/LIGA.net

Одного участника акции задержали

Реклама
Реклама

В Киеве у здания Верховной Рады стычки между так называемыми евробляхерами и полицией, передает корреспондент LIGA.net.

Полиция заблокировала авто одного из участников акции. Несколько сотен представителей движения Автоевросила попробовали отбить автомобиль и своего соратника. Полиция задержала участника акции.

Реклама

Задержанный заявил, что проблема возникла из-за того, что у него в машине был нож.

15 мая под зданием парламента также проходила акция владельцев авто на европейских номерах. Они требуют продлить льготный период для растаможки автомобилей.

Фото: Ирина Шевченко/LIGA.net

Отправить:
Распечатать:
Теги: евробляхи, акция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 