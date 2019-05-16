Под Радой стычки евробляхеров с полицией: фото

Фото: Ирина Шевченко/LIGA.net

В Киеве у здания Верховной Рады стычки между так называемыми евробляхерами и полицией, передает корреспондент LIGA.net.

Полиция заблокировала авто одного из участников акции. Несколько сотен представителей движения Автоевросила попробовали отбить автомобиль и своего соратника. Полиция задержала участника акции.

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Задержанный заявил, что проблема возникла из-за того, что у него в машине был нож.

15 мая под зданием парламента также проходила акция владельцев авто на европейских номерах. Они требуют продлить льготный период для растаможки автомобилей.

Фото: Ирина Шевченко/LIGA.net