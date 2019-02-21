Подделывали документы: ГБР раскрыло схему ввоза элитных авто

Фото: dbr.gov.ua

В Украину незаконно ввозили элитные автомобили - без уплаты обязательных таможенных платежей, а потом продавали их по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что схема поставок была организована с участием сотрудников Львовской таможни.

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По данным ГБР, автомобили премиум-класса ввозили либо в режиме временного ввоза, либо с документами диппредставительств иностранных государств. Таким обзаром обязательные таможенные платежи не уплачивались.

Затем, как пишут в пресс-службе ведомства, участники схемы делали поддельные документы о таможенной стоимости и происхождении автомобилей, а в автомастерских номера узлов и агрегатов переделывали под имеющиеся свидетельства собственности. И наконец, сообщают в ГБР, автомобили продавали.

Отмечается, что следователи выявили факт незаконного ввоза автомобиля Mercedes, в результате чего госбюджет недополучил 658 тыс. грн.

В служебных помещениях Львовской таможни, а также в домах у чиновников провели обыски. Следователи устанавливают количество ввезенных таким образом автомобилей и ущерб, нанесенный государству.

9 февраля в Закарпатской области сотрудники СБУ пресекли контрабанду культурных ценностей из одной из стран ЕС на территорию Украины.