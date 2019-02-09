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09.02.2019, 18:56

СБУ пресекла контрабанду культурных ценностей: фото

СБУ пресекла контрабанду культурных ценностей: фото - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Местный житель пытался незаконно переправить антикварные изделия через государственную границу

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В Закарпатской области сотрудники СБУ пресекли контрабанду культурных ценностей из одной из стран ЕС на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, местный житель пытался незаконно переправить антикварные изделия через государственную границу.

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В пункте пропуска "Ужгород" правоохранители обнаружили среди личных вещей злоумышленника более тридцати наименований ювелирных украшений, которые, по предварительным выводам, относятся к XIX - началу XX веков.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 201 (Контрабанда) УК.

2 февраля таможенники в аэропорту города Ченнаи в Индии обнаружили в багаже ​​пассажира, прибывшего из Таиланда, детеныша леопарда в возрасте одного месяца

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Теги: граница, сбу, контрабанда, антиквариат
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