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Поджог авто журналистки. СБУ установила личность заказчика

Поджог авто журналистки. СБУ установила личность заказчика - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
11.02.2020, 09:00

Ему заочно сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины установила личность мужчины, который подозревается в заказе поджога автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

По данным спецслужбы, поджог заказал ранее судимый житель Львова, который известен в криминальном мире за контрабандные схемы и хищения топлива Львовской железной дороги. 

По версии следствия, к поджогу он якобы привлек сотрудника полиции, который подыскал исполнителя и передал деньги за выполненную "работу". Вероятный организатор, по данным СБУ, скрывается от следствия за границей. Его объявили в международный розыск. 

  • 30 января во Львове неизвестный поджег автомобиль, принадлежащий Терещук. Она исключила бытовые версии случившегося.
  • 6 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемого в поджоге.
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Львов поджог автомобиля радио свобода Галина Терещук
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