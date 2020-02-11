Поджог авто журналистки. СБУ установила личность заказчика

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Служба безопасности Украины установила личность мужчины, который подозревается в заказе поджога автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, поджог заказал ранее судимый житель Львова, который известен в криминальном мире за контрабандные схемы и хищения топлива Львовской железной дороги.

По версии следствия, к поджогу он якобы привлек сотрудника полиции, который подыскал исполнителя и передал деньги за выполненную "работу". Вероятный организатор, по данным СБУ, скрывается от следствия за границей. Его объявили в международный розыск.