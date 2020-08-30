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Поджог автомобиля "Схем". Полиция разыскивает двух "джентльменов" — опубликованы фото

30.08.2020, 23:17
Поджог автомобиля
Сгоревшее авто водителя Схем Бориса Мазура (фото - Facebook)

На следующей неделе суд должен выбрать подозреваемым меру пресечения, а полиция продолжает устанавливать заказчиков поджога

Полиция разыскивает двух "джентльменов" за организацию поджога автомобиля программы "Схемы". Об этом, обнародовав фамилии и фотографии подозреваемых, сообщил в Facebook замначальника Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов. 

Подозреваемый по делу о поджоге авто Схем (источник - Facebook Небитова)

Подозреваемый в поджоге авто Схем (источник - Facebook Небитова)

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Как отметил Небитов, на следующей неделе фигурантам должны выбрать меру пресечения. В качестве одной из версий рассматривается, что они действовали в составе организованной преступной группировки.

Сейчас полиция устанавливает заказчиков преступления. По мнению замглавы полиции Киевской области, это "точно люди, которым было выгодно создать напряженные отношения между властью, правоохранителями и журналистской общественностью путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей".

Дарья Мостовая
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