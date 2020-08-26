Поджог автомобиля "Схем". Двух подозреваемых объявят в розыск – Геращенко

По данным МВД, полиция и прокуратура продолжает поиск заказчиков преступления

Двух подозреваемых в поджоге автомобиля журналистов-расследователей программы Схемы объявят в розыск. Об этом у себя в Facebook cообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Он напомнил, что сегодня рано утром сотрудники полиции Киевской области задержали одного подозреваемого в поджоге авто.

"Еще двое подозреваемых в соучастии в этом преступлении установлены и будут объявлены в розыск", - отметил Геращенко.

По его словам, всем троим предъявят обвинение по ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение чужого имущества).

Геращенко уточнил, что "все трое, по мнению следствия, являются исполнителями данного преступления".

Чиновник добавил, что полиция и прокуратура продолжает поиск заказчиков.

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Арина Толина

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