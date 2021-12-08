Подозрение в ДТП с 13 погибшими под Черниговом: водитель грузовика выехал на встречную

Сегодня, 8 декабря, в Черниговской области задержан водитель грузовика, который был участником резонансного ДТП с 13 погибшими. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, что повлекло гибель людей, сообщает Офис генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным следствия, водитель грузового тягача DAF выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Mersedes. В результате столкновения водитель маршрутки и десять пассажиров погибли на месте аварии. Двое пассажиров автобуса умерли в больнице.

Сейчас лечение с травмами разной степени тяжести проходят семеро пострадавших в аварии, среди них – несовершеннолетний.

Правоохранители проводят экспертизы по техническому состоянию транспорта и дорожного покрытия. Изъяты документы, в том числе разрешение на пассажирские перевозки.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, водителя задержали после оказания медицинской помощи – после аварии он был госпитализирован. Сейчас он находится в спецпалате под надзором правоохранителей.

Обвиняемому грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

7 декабря 2021 года в селе Брусилов Черниговской области грузовик столкнулся с маршруткой. В результате масштабного ДТП 13 человек погибли, семь получили травмы.

Министр внутренних дел Денис Монастырский в связи с масштабным смертельным ДТП в Черниговской области заявил, что инициирует внесение ряда законопроектов на рассмотрение Верховной Рады. Они будут направлены на повышение безопасности на дорогах.

Читайте также: Трагедия в Болгарии. В ДТП сгорел автобус, почти полсотни погибших

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.