Подозреваемых в покушении на Михайлика отпустили из-под стражи

Олег Михайлик (фото - Facebook)

Подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика освободили из-под стражи - двоих из них отпустили под круглосуточный домашний арест, а еще у одного вообще нет меры пресечения. Об этом сообщает Радио Свобода.

Решение не продлевать пребывание в СИЗО для Лаши Герасина и Манучара Варшанидзе приняла 21 июня судья Киевского районного суда города Одессы Юлия Федулеева.

Оба подозреваемых находились под стражей с сентября 2018 года. Третьего подозреваемого Торнике Герасина (Нагладзе), который имеет инвалидность 1-й группы, отпустили из-под стражи под домашний арест в ноябре 2018 года. Судья приняла такое решение после многих ходатайств, в частности, со стороны грузинского консульства, в связи с тяжелым состоянием здоровья Нагладзе.

Сейчас у Торнике Герасина нет меры пресечения, уточнил его адвокат Владимир Поярков, продлевать домашний арест отказались в Печерском суде Киева несколько недель назад.

Дело о покушении на активиста Олега Миши передали в Киев в конце 2018 года из-за жалобы потерпевшего и подозреваемых (тогда еего стало расследовать Главное следственное управление Нацполиции), но сейчас снова вернули в Одессу.

22 сентября 2018 года в Одессе стреляли в Михайлика. Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство. 25 сентября полиция задержала трех подозреваемых. Все трое - граждане Грузии: Торнике Герасин, Лаша Герасин и Манучар Варшанидзе