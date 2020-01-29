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Подросткам из оккупации упростили въезд на свободную территорию

Подросткам из оккупации упростили въезд на свободную территорию - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
29.01.2020, 14:44

До мая те граждане Украины возрасте 14-16 лет, у кого нет паспорта или кто его потерял, могут выехать из ОРДЛО по свидетельству о рождении

Правительство упростило процедуру выезда с временно оккупированной территории подросткам 14-16 лет, у которых не было возможности оформить паспорт Украины или которые его потеряли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

До 1 мая 2020 года такие украинцы смогут пересечь линию разграничения по свидетельству о рождении, оформить паспорт и в дальнейшем без проблем перемещаться через КПВВ.

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