Подростков, которые спасли жизнь человеку, наградили медалями
01.09.2020, 12:04
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Инцидент произошел возле села Станиславчик Винницкой области, парней наградил президент Зеленский
Президент Владимир Зеленский наградил медалями "За спасенную жизнь" троих подростков из Винницкой области, которые 3 августа спасли жизнь утопающей женщине. Об этом говорится в постановлении на сайте президента.
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За "мужество и самоотверженные действия, проявленные при спасении жизни человека", награжден ученик ЗОШ І-ІІІ ст. №3 города Жмеринка Богдан Войтович и ученик ЗОШ І-ІІІ ст. села Станиславчик Дмитрий Дячук, а также студент Хмельницкого национального университета Александра Кириченко.
- 17 августа Зеленский наградил (посмертно) званием Героя Украины артиста и продюсера Андрея Кузьменко, более известного под псевдонимом "Кузьма".
- 13 июля президент посмертно присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" младшему лейтенанту Тарасу Матвееву, который погиб на Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил
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