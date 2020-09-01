Подростков, которые спасли жизнь человеку, наградили медалями

Инцидент произошел возле села Станиславчик Винницкой области, парней наградил президент Зеленский

Президент Владимир Зеленский наградил медалями "За спасенную жизнь" троих подростков из Винницкой области, которые 3 августа спасли жизнь утопающей женщине. Об этом говорится в постановлении на сайте президента.

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За "мужество и самоотверженные действия, проявленные при спасении жизни человека", награжден ученик ЗОШ І-ІІІ ст. №3 города Жмеринка Богдан Войтович и ученик ЗОШ І-ІІІ ст. села Станиславчик Дмитрий Дячук, а также студент Хмельницкого национального университета Александра Кириченко.

17 августа Зеленский наградил (посмертно) званием Героя Украины артиста и продюсера Андрея Кузьменко, более известного под псевдонимом "Кузьма".

Зеленский 13 июля президент посмертно присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" младшему лейтенанту Тарасу Матвееву, который погиб на Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил

Станислав Стороженко

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