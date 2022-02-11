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Подрывали автомобили бойцов ВСУ: СБУ выявила арсенал оружия диверсантов – фото

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11.02.2022, 18:27
Подрывали автомобили бойцов ВСУ: СБУ выявила арсенал оружия диверсантов – фото - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

В Луганской области обнаружен скрытый арсенал с боеприпасами боевиков Донбасса – он находился в полуразрушенном здании в нескольких километрах от госграницы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"По предварительным данным, тайник обустроили участники диверсионно-разведывательной группы боевиков, причастной к серии взрывов на территории региона. В состав вражеского подразделения входил взрывотехник из РФ", – сказано в сообщении.

Уточняется, что при осмотре тайника изъяли более 70 ручных гранат РГД-5.

По данным следствия, оружие принадлежало группе диверсантов, которая была нейтрализована во время спецоперации в 2015 году. Главаря боевиков приговорили к почти восьми годам тюрьмы.

Операцию по изъятию боеприпасов сотрудники СБУ проводили совместно с Госпогранслужбой и ГСЧС.

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ
  • 27 января 2022 года сообщалось, что на линии разграничения контрразведчики задержали боевика из ОРДЛО, который сбежал от издевательств российских кураторов.
  • СБУ заявила о задержании одного из главарей незаконного вооруженного формирования боевиков, действующего на оккупированной территории Луганской области. 

Читайте также: Снайпер боевиков "навоевался" и ушел на контролируемую территорию – задержан СБУ: видео

Яна Катасонова
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боевики Донбасс оружие сбу
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