Подрывали автомобили бойцов ВСУ: СБУ выявила арсенал оружия диверсантов – фото

В Луганской области обнаружен скрытый арсенал с боеприпасами боевиков Донбасса – он находился в полуразрушенном здании в нескольких километрах от госграницы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"По предварительным данным, тайник обустроили участники диверсионно-разведывательной группы боевиков, причастной к серии взрывов на территории региона. В состав вражеского подразделения входил взрывотехник из РФ", – сказано в сообщении.

Уточняется, что при осмотре тайника изъяли более 70 ручных гранат РГД-5.

По данным следствия, оружие принадлежало группе диверсантов, которая была нейтрализована во время спецоперации в 2015 году. Главаря боевиков приговорили к почти восьми годам тюрьмы.

Операцию по изъятию боеприпасов сотрудники СБУ проводили совместно с Госпогранслужбой и ГСЧС.

27 января 2022 года сообщалось, что на линии разграничения контрразведчики задержали боевика из ОРДЛО, который сбежал от издевательств российских кураторов.

СБУ заявила о задержании одного из главарей незаконного вооруженного формирования боевиков, действующего на оккупированной территории Луганской области.

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Яна Катасонова

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