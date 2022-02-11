Подрывали автомобили бойцов ВСУ: СБУ выявила арсенал оружия диверсантов – фото
В Луганской области обнаружен скрытый арсенал с боеприпасами боевиков Донбасса – он находился в полуразрушенном здании в нескольких километрах от госграницы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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"По предварительным данным, тайник обустроили участники диверсионно-разведывательной группы боевиков, причастной к серии взрывов на территории региона. В состав вражеского подразделения входил взрывотехник из РФ", – сказано в сообщении.
Уточняется, что при осмотре тайника изъяли более 70 ручных гранат РГД-5.
По данным следствия, оружие принадлежало группе диверсантов, которая была нейтрализована во время спецоперации в 2015 году. Главаря боевиков приговорили к почти восьми годам тюрьмы.
Операцию по изъятию боеприпасов сотрудники СБУ проводили совместно с Госпогранслужбой и ГСЧС.
- 27 января 2022 года сообщалось, что на линии разграничения контрразведчики задержали боевика из ОРДЛО, который сбежал от издевательств российских кураторов.
- СБУ заявила о задержании одного из главарей незаконного вооруженного формирования боевиков, действующего на оккупированной территории Луганской области.
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