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Пограничники участвовали в переправке нелегалов в РФ - СБУ

Пограничники участвовали в переправке нелегалов в РФ - СБУ - Фото
Фото: ssu.gov.ua
29.11.2019, 14:51

Житель Харьковской области перевозил нелегалов через границу в своем автомобиле

В Харьковской области СБУ задержала местного жителя по подозрению в переправке через украинско-российскую госграницу нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, к переправке нелегалов причастны чиновники таможенной и пограничной служб.

В СБУ рассказали, что мужчина подыскивал клиентов среди жителей Ближнего Востока, которые нелегально находились на территории Украины и хотели попасть в РФ. Пересечение границы обеспечивали чиновники.

За $500-800 задержанный перевозил мигрантов в собственном авто, пряча их под вещами.

Также мужчина, по данным СБУ, наладил контрабандные поставки товаров из России в Украину.

Нарушителя задержали при пересечении пункта пропуска "Гоптовка" Харьковской таможни. В его автомобиле был обнаружен нелегал, $500, товары, посылки и российские рубли.

Мужчине предъявят подозрение в незаконной переправке лиц через госграницу.

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