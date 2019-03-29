Пограничники задержали россиянина с ножом и георгиевскими лентами

Фото: dpsu.gov.ua

В Черновицкой области пограничники выявили россиянина, у которого обнаружили два заграничных паспорта, георгиевскую ленту и нож. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

52-летний гражданин РФ намеревался пересечь границу в пункте пропуска "Порубное".

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На контроле он предоставил паспортный документ гражданина Болгарии. Но у пограничников возникли сомнения относительно цели поездки, которую сообщил мужчина, а также предъявленных им документов, поэтому было принято решение углубленно осмотреть его вещи и машину.

Правоохранители обнаружили у мужчины паспорт гражданина РФ. Кроме того в машине находился нож, запрещенный для провоза через границу, а также запрещенные в Украине георгиевские ленты.

По факту случившегося пограничники оповестили правоохранительные органы.

Россиянина привлекли к административной ответственности, отказали в пересечении границы и запретили ему въезд на территорию Украины.

Ранее в СБУ заявили, что разоблачили завербованного ФСБ бывшего украинского милиционера из Луганской области, которому была поставлена задача по сбору и передаче информации, а также похищению и переправке на территорию РФ сотрудника СБУ или разведки.