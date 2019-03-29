Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.03.2019, 20:56

Пограничники задержали россиянина с ножом и георгиевскими лентами

Пограничники задержали россиянина с ножом и георгиевскими лентами - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

52-летний гражданин РФ намеревался пересечь границу в пункте пропуска "Порубное"

Реклама
Реклама

В Черновицкой области пограничники выявили россиянина, у которого обнаружили два заграничных паспорта, георгиевскую ленту и нож. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

52-летний гражданин РФ намеревался пересечь границу в пункте пропуска "Порубное".

Реклама

На контроле он предоставил паспортный документ гражданина Болгарии. Но у пограничников возникли сомнения относительно цели поездки, которую сообщил мужчина, а также предъявленных им документов, поэтому было принято решение углубленно осмотреть его вещи и машину.

Правоохранители обнаружили у мужчины паспорт гражданина РФ. Кроме того в машине находился нож, запрещенный для провоза через границу, а также запрещенные в Украине георгиевские ленты.

По факту случившегося пограничники оповестили правоохранительные органы.

Россиянина привлекли к административной ответственности, отказали в пересечении границы и запретили ему въезд на территорию Украины.

Ранее в СБУ заявили, что разоблачили завербованного ФСБ бывшего украинского милиционера из Луганской области, которому была поставлена задача по сбору и передаче информации, а также похищению и переправке на территорию РФ сотрудника СБУ или разведки.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, граница, пограничник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 