Похищение ребенка. Суд избрал меру пресечения подозреваемой

Суд (фото - pixabay.com)

Ирпенский городской суд избрал меру пресечения для подозреваемой в недавнем похищении ребенка. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда.

Прокуратура просила суд поместить фигурантку под стражу на 60 дней. Ходатайство прокуратуры поддержано не было - женщине в качестве меры пресечения назначили домашний арест. Подозреваемой в определенное время запрещено покидать место проживания, также она будет носить электронный браслет.

Кроме того, суд возложил на нее ряд обязательств: регулярно посещать следователя, не отлучаться из населенного пункта, где она зарегистрирована, уведомлять об изменении места жительства или работы, а также не общаться с потерпевшей и свидетелями.

23 октября стало известно, что в пгт Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина украла у матери трехмесячного ребенка и увезла его в неизвестном направлении. Позже задержали водителя автомобиля, на котором скрылась женщина, а потом нашли и самого ребенка

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