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Похищение ребенка. Суд избрал меру пресечения подозреваемой

Похищение ребенка. Суд избрал меру пресечения подозреваемой - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
25.10.2019, 20:19

Суд возложил на фигурантку ряд обязательств

Ирпенский городской суд избрал меру пресечения для подозреваемой в недавнем похищении ребенка. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда.

Прокуратура просила суд поместить фигурантку под стражу на 60 дней. Ходатайство прокуратуры поддержано не было - женщине в качестве меры пресечения назначили домашний арест. Подозреваемой в определенное время запрещено покидать место проживания, также она будет носить электронный браслет.

Кроме того, суд возложил на нее ряд обязательств: регулярно посещать следователя, не отлучаться из населенного пункта, где она зарегистрирована, уведомлять об изменении места жительства или работы, а также не общаться с потерпевшей и свидетелями.

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