Похищение ребенка. Суд избрал меру пресечения подозреваемой

Ирпенский городской суд избрал меру пресечения для подозреваемой в недавнем похищении ребенка. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда.
Прокуратура просила суд поместить фигурантку под стражу на 60 дней. Ходатайство прокуратуры поддержано не было - женщине в качестве меры пресечения назначили домашний арест. Подозреваемой в определенное время запрещено покидать место проживания, также она будет носить электронный браслет.
Кроме того, суд возложил на нее ряд обязательств: регулярно посещать следователя, не отлучаться из населенного пункта, где она зарегистрирована, уведомлять об изменении места жительства или работы, а также не общаться с потерпевшей и свидетелями.
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