Похищение украинского военного. ФСБ России заявила о его "задержании"

В ФСБ РФ заявили, что они "задержали" украинского военного Евгения Добринского за якобы "незаконное пересечение границы". Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы страны-агрессора.
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"В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим, которое направлено на экспертизу", - заявили в ведомстве, уточнив, что у военного при себе якобы не было документов и он находился "в состоянии алкогольного опьянения".