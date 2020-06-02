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Похищение украинского военного. ФСБ России заявила о его "задержании"

Похищение украинского военного. ФСБ России заявила о его "задержании" - Фото
ФСБ (Фото - скриншот из видео - YouTube)
02.06.2020, 14:15

30 мая на административной границе оккупированного Россией Крыма с Херсонской областью пропал украинский военный. В ВСУ предположили, что его похитили

В ФСБ РФ заявили, что они "задержали" украинского военного Евгения Добринского за якобы "незаконное пересечение границы". Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы страны-агрессора.

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"В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим, которое направлено на экспертизу", - заявили в ведомстве, уточнив, что у военного при себе якобы не было документов и он находился "в состоянии алкогольного опьянения". 

  • 30 мая на административной границе оккупированного Россией Крыма с Херсонской областью пропал украинский военный. В Военной службе правопорядка в ВСУ предполагают, что его похитили.
  • По информации журналиста Юрия Бутусова, "в батальон звонил представитель российских спецслужб", чтобы уточнить личные данные пропавшего солдата.
  • 31 мая в ВСУ уточнили, что место службы украинского военного, которого предположительно похитили, находится примерно в тысяче метров от оккупированного Крыма.
Владислав Сердюк
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