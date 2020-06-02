Похищение украинского военного. ФСБ России заявила о его "задержании"

ФСБ (Фото - скриншот из видео - YouTube)

В ФСБ РФ заявили, что они "задержали" украинского военного Евгения Добринского за якобы "незаконное пересечение границы". Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы страны-агрессора.

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"В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим, которое направлено на экспертизу", - заявили в ведомстве, уточнив, что у военного при себе якобы не было документов и он находился "в состоянии алкогольного опьянения".

30 мая на административной границе оккупированного Россией Крыма с Херсонской областью пропал украинский военный . В Военной службе правопорядка в ВСУ предполагают, что его похитили.

По информации журналиста Юрия Бутусова, "в батальон звонил представитель российских спецслужб ", чтобы уточнить личные данные пропавшего солдата.

есто службы украинского военного, которого предположительно похитили, находится примерно в тысяче метров от оккупированного Крыма. 31 мая в ВСУ уточнили , что м