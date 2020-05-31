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"В километре от админграницы с Крымом". В ВСУ рассказали о похищении военного

"В километре от админграницы с Крымом". В ВСУ рассказали о похищении военного - Фото
Фото: depositphotos.com
31.05.2020, 23:43

В армии рассказали подробности исчезновения предположительно похищенного в районе админграницы с Крымом украинского военного

Место службы украинского военного, которого предположительно похитили, находится примерно в тысяче метров от оккупированного Крыма. Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ, майор Валентин Шевченко, передает Крым.Реалии.

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Он уточнил, что исчез Евгений Добринский - военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады.

По словам Шевченко, Добринский находился на одном из военных объектов и, по предварительной информации, мог быть похищен, поскольку вблизи от места его расположения обнаружили следы борьбы.

"Хочу отметить, что особый состав, который задействован в несении службы в данном районе имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На этих военных объектах проводилось дежурство по несколько военнослужащих. Хотим сразу сказать, что оружие и амуниция данного военнослужащего в наличии", - подчеркнул начальник службы по связям с общественностью.

Он отметил, что вместе с Добринский были еще несколько украинских военных. Все обстоятельства, детали и факты выясняют работники правоохранительных органов.

"В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия сотрудников правоохранительных органов - это военная служба правопорядка, военная прокуратура, ГБР", - добавил Шевченко.

О том, кто и для чего мог похитить украинского военного, в ВСУ прямо не говорят.

Наталия Медведева
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Крым похищение армия ВСУ
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