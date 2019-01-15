Пожар на территории Киево-Печерской лавры: сообщено подозрение

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Мужчине, которого задержали в рамках дела о поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры, сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Там уточнили, что горевшее нежилое здание находится на балансе Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника

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"24-летний мужчина, находясь в комнате на втором этаже указанного здания, поджег бумагу под пенопластом и старыми матрасами, вследствие чего начался пожар", - сказано в сообщении.

В дальнейшем злоумышленник скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан сотрудниками Печерского управления полиции.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) УК.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

14 января 2019 года в Киеве, на территории Киево-Печерской лавры, по адресу Лаврская, 24, горело здание. В УПЦ МП утверждали, что здание принадлежит заповеднику, а в заповеднике – что оно принадлежит церкви.

В полиции заявили, что подозреваемый в момент поджога находился в состоянии опьянения.