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23.01.2019, 06:23

Пожар в Керченском проливе: один танкер был под санкциями США

Пожар в Керченском проливе: один танкер был под санкциями США - Фото
Фото: EPA

По данным Reuters, владельцы терминала Мактрен-Нафта запретили танкеру Маэстро подойти к причалу, экипажи пытались напрямую перекачать топлива с судно

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Одному из загоревшихся в Керченском проливе танкеру было запрещено зайти в порт на юге России из-за санкций США. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на два источника.

По данным отраслевых источников, владельцы газового терминала Мактрен-Нафта запретили танкеру Маэстро подойти к причалу в порту Темрюк в Краснодарском крае. В связи с этим экипажи попытались осуществить прямую перекачку топлива с танкера на судно.

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Выполнение этой операции во время шторма, по-видимому, могдо стать причиной пожара

Согласно данным сервиса ClipperData, танкер Канди (ранее он назывался Венис, именно под этим названием был внесен в санкционный список США) загрузил в Темрюке 30 тысяч баррелей СПГ с тем чтобы отправиться в Ливан, пишет Financial Times. Однако вместо этого танкеры, по всей видимости, прибегли к опасной процедуре перегрузки топлива в открытом море.

Министерство транспорта РФ сообщило, что два корабля загорелись при перегрузке газа в открытом море в штормовых условиях.

Reuters сообщает, что Канди принадлежит компании Milano Shipping, а Маэстро- Maestro Shipping, однако конечным собственником является турецкая компания Milenyum Denizcilik Gemi, попавшая под санкции США в 2015 году за организацию поставок сжиженного нефтяного газа и дизельного топлива в Сирию.

Вечером 21 января 2019 года в районе Керченского пролива загорелись два судна. По состоянию на 22 января погибли 14 человек при пожаре на судах Maestro и Venice в районе Керченского пролива.

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Теги: танкеры, Маэстро, Канди, пожар в керченском проливе
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